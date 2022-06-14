وفد حكومي يتفقد «محطة الصدر» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد حكومي محطة «الصدر» لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وذلك في منطقة الصدر/‏‏ الطويلة في أبوظبي، والتي تعد إحدى أهم محطات الطوارئ لتحلية مياه البحر في الإمارة والتي تعمل على تعزيز أمن إمدادات المياه بها وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة.

وضم الوفد كلاً من اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين.

وتضمنت الزيارة تفقد منشأة محطة الصدر لتحلية المياه والاستماع إلى شرح مفصل لعمل المحطة من قبل عدد من كبار المهندسين العاملين في المحطة، بجانب التطرق إلى طاقتها الإنتاجية اليومية وإمكاناتها التي تعزز من خلالها أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ.

معالجة

وخلال الزيارة أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي أن معالجة ملف المياه في دولة الإمارات يندرج ضمن القضايا الحيوية الخاصة بالتنمية المستدامة، لافتاً إلى الأولوية الاستثنائية التي يحظى بها ملف الأمن المائي على أجندة القيادة الرشيدة، حيث يبعث بإشارات إيجابية باتجاه المستقبل.

وأوضح أن محطة الصدر لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي - والتي شهدت استخدام تقنيات متطورة - ستكون واحدة من أبرز المحطات المهمة في تحلية المياه، وتأتي ضمن توجهات الدولة واهتمامها بمعالجة الوضع المائي في الدولة، من خلال التخطيط العلمي ووضع الاستراتيجيات والحلول المدروسة التي تعكس رؤية مستقبلية واعدة للنجاحات المستمرة التي تحققها الدولة في اهتمامها بملف المياه ومواجهة التحديات وفق رؤية علمية متطورة.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة: «سعداء اليوم بزيارة محطة الصدر لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تعد واحدة من أفضل التقنيات لتحلية المياه وتحقق وفورات هائلة في الطاقة المستخدمة لتشغيلها، بما يدعم استدامة قطاع المياه في الإمارة.

وفي ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها مثل شح المياه وندرة المياه ومصادرها الطبيعية، تمثل المحطة إضافة متميزة لمجموعة محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في أبوظبي لضمان استدامة المياه في المستقبل.

إنجاز

من جانبه، قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»: فخورون بهذا الإنجاز لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، إحدى شركات مجموعة «طاقة»، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي. تم تنفيذ هذا المشروع في فترة زمنية قياسية بدءاً من الأعمال الإنشائية وانتهاءً بالتشغيل وإنتاج المياه المحلاة.

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