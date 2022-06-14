50 % إنتاج محطة الطويلة من المياه المحلاة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أنَّ إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في محطة الطويلة قد بلغ 50% من الطاقة الإنتاجية للمحطة.

وتُنتج محطة الطويلة للتناضح العكسي، التي تم ربطها بشبكة أبوظبي في ديسمبر 2021 نحو 100 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري إلى 200 مليون جالون يومياً، ما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.

ركيزة

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يعد إنتاج المياه منخفضة الكربون ركيزة استراتيجية رئيسة لإزالة الكربون على المدى الطويل من عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة. بدأت شركة مياه وكهرباء الإمارات بالتخطيط لتطوير أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في العالم في عام 2018، وتمكنت من الوصول إلى إنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة، ما يثير الشعور بالفخر لتحقيق هذه النتيجة، ليس على مستوى الشركة فحسب، وإنما على مستوى أبوظبي وسائر أنحاء الدولة».

استمرار

وأضاف: «ستضمن عمليات إنتاج مياه محلاة منخفضة الكربون استمرار تلبية الطلب على المياه في أبوظبي وخارجها، وفي الوقت نفسه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

نظراً لأننا نهدف إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وتواصل الشركة زيادة الاستثمار في تطوير مشاريع التناضح العكسي، وبحلول عام 2030 تتوقع أن يكون أكثر من 90 في المئة من إنتاجنا من المياه عبر تقنية التناضح العكسي، ما يؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج المياه من 14.6 مليون طن في عام 2020 إلى 2.1 مليون طن بحلول عام 2030.

ونتطلع إلى تحقيق كامل الطاقة الإنتاجية لمحطة التناضح العكسي في الطويلة قريباً، وإلى مشاريع التناضح العكسي الأخرى لبدء إنتاج المياه في السنوات المقبلة». وتُعدُّ محطة الطويلة للتناضح العكسي رابع محطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب محطة الفجيرة F1 لإنتاج الماء والكهرباء ومحطة الفجيرة F2 ذات الدورة المركبة، ومحطة المرفأ M1.

227

تنتج محطات التحلية الأربع التي تعمل بتقنية التناضح العكسي 227 مليون جالون من المياه يومياً من خلال التناضح العكسي، والتي سترتفع إلى 327 مليون جالون بمجرد وصول محطة الطويلة للتناضح العكسي إلى طاقتها الكاملة. وفي هذه المرحلة، ستشكل المياه المنتجة بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون ما يقرب من ثلث إنتاج المياه بأبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز