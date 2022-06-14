بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية للتعامل السليم مع النفايات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعوية مجتمعية إلكترونية مشتركة استهدفت أصحاب العقارات، وأفراد المجتمع لحثهم على الالتزام بوضع المخلفات في الحاويات المخصصة لهذا الغرض وبالشكل الملائم.

وتأتي هذه الحملة ضمن حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز المظهر الجمالي والحضاري العام وحماية صحة المجتمع وسلامة أفراده. وقد تضمنت الحملة إرسال آلاف الرسائل النصية التوعوية، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع.

وأكدت البلدية ضرورة التزام المواقع الإنشائية والقائمين على المشاريع، بالتخلص السليم من مخلفات البناء.

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