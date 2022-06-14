طحنون بن زايد يختتم زيارة رسمية للمملكة المتحدة لمناقشة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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اختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني زيارة رسمية للمملكة المتحدة التقى خلالها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ومستشار الأمن الوطني البريطاني وشخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص.

بحث سموه خلال الزيارة مع الجانب البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمن الغذائي وسلاسل التوريد العالمية وسبل مواجهتها.. علاوة على فرص تطوير الاستثمارات بين البلدين في مختلف القطاعات.

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