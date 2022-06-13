لجنة في «الوطني» تعقد حلقة نقاشية حول خدمات الكهرباء والماء الخميس المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع»، يوم الخميس 16 يونيو الجاري الساعة 12 مساءً بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى استطلاع آراء المختصين والجمهور حول الموضوع الذي سيتناول محوري التحديات التي تواجه أفراد المجتمع في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، والمسؤولية المجتمعية في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء، وسيتم تضمين أبرز الملاحظات والمقترحات في التقرير النهائي للجنة الذي سيتم مناقشته المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

كما ستناقش الحلقة النقاشية جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير خدمات الطاقة والماء، والتحديات التي تواجه المواطنين في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، والتعرف على جهود التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء.

وتضم لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في عضويتها كل من عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبد الله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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