نائب رئيس الدولة يفتتح "مكتبة محمد بن راشد" صرحاً للعلم ومنارة للمعرفة

المصدر: البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "مكتبة محمد بن راشد" وتضم 9 مكتبات تخصصية وأكثر من مليون كتاب.

وقال سموه: افتتحنا بحمدالله اليوم "مكتبة محمد بن راشد" … صرح للعلم ومنارة للمعرفة.. تضم ٩ مكتبات تخصصية .. وأكثر من مليون كتاب .. و٦ ملايين أطروحة بحثية .. وتكلفت مليار درهم .. هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا .. وصنع مستقل أجيالنا.

وأضاف سموه : أول وصية من السماء للأرض هي كلمة "إقرأ" .. الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للعلم .. وكل ذلك موجود في الكتاب .. ولدينا اليوم صرح لملايين الكتب نضمن به تطوير مسيرتنا التنموية..وحياة وفكر أجيالنا .

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