"اينوك" تحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك اليوم عن حظر استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على امتداد عملياتها وفي مقرها الرئيسي وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ منهجية الاقتصاد الأخضر الشاملة.

وكانت اينوك قد أعلنت في مارس 2020 عن تطبيق حظر تدريجي لاستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لتصل اليوم إلى حظر كامل يؤدي إلى بيئة خالية من المواد البلاستيكية بنسبة 100% ضمن كافة وحدات أعمالها وإداراتها. ومنذ ذلك الحين نجحت المجموعة بتجنب وصول أكثر 14 طناً من النفايات البلاستيكية إلى مكبات النفايات وحققت وفورات بقيمة ما تزيد عن 400 ألف درهم نتيجة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتماشياً مع التزام اينوك بتعزيز الاستدامة على امتداد شبكة عملياتها كشفت المجموعة عن القائمة التي حظرتها من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتشمل: قش الشرب والأكواب البلاستيكية وزجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد وأكياس التسوق البلاستيكية وأغطية الزجاجات البلاستيكية ومواد تغليف الطعام والأغطية البلاستيكية وأدوات تحريك المشروبات الساخنة وعلب الوجبات الجاهزة المصنوعة من الرغوة البلاستيكية. وإلى جانب ذلك خفضت اينوك من استهلاكها للورق.

و أكد سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك حرص المجموعة على دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ الاستدامة في شتى أرجائها ،منوها بتبني المجموعة أفضل ممارسات الاستدامة على امتداد عملياتها بما يشمل التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

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