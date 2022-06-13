تفاصيل الإحاطة الإعلامية الاستثنائية حول مستجدات كورونا بالإمارات

المصدر: البيان

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عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية استثنائية اليوم حول آخر المستجدات المرتبطة بـ«كوفيد19» في تمام الساعة 5:30 مساء .

وأكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هاى مايلي:

- تعمل المنظومة الوطنية كافة ومنذ بداية الأزمة على قراءة الوضع الوبائي في الدولة محلياً وعالمياً ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا في الفترة السابقة ارتفاع في عدد إصابات كوفيد19 في عدة دول عالمياً.

-كما شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ #كوفيد19 بالدولة، إذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.

- إن هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة لم تكن وجيزة ولله الحمد، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل وعيكم وحرصكم.

-إلا أننا في الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة ومؤشر على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤثر سلبا على جهود التعافي التي تعمل عليها كافة الجهات.

- أثبتت الدراسات أن ارتداء الكمامات من أهم عوامل المحافظة على الصحة والسلامة من خطر الإصابة بكوفيد-19. وتكمن فاعلية الكمام في التخفيف من سرعة وقوة انتشار المرض خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، رصدنا بالفترة الأخيرة تهاون العديد في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة.

-نود التذكير بأن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 ألف درهم بحسب قرار النيابة العامة رقم (38) لسنة 2020 هذا كما سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة من قبل الفرق المختصة.

- إلا أننا في الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة ومؤشر على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤثر سلبا على جهود التعافي التي تعمل عليها كافة الجهات.

-لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس #كوفيد19 مما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص، وهنا نؤكد بأن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس سيكون معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة. -هذا

-وسيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.

-يعمل خط دفاعنا الأول في دولة الإمارات على مدار أكثر من عامين دون توقف، وبفضل هذه الجهود حققت الدولة في استجابتها لمكافحة #كوفيد19 جهوداً عالمية وإدارة مثالية، تصدرت من خلالها مراكز استثنائية في الوصول لمرحلة التعافي.

-كما نجحت دولة #الإمارات في تحقيق هدفها في الحملة الوطنية للقاح من خلال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة.

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