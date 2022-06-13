صندوق الوطن يطلق النسخة الثانية من «موهبتنا لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج»

المصدر: وام

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أطلق صندوق الوطن بالتعاون مع "كريمسون للتعليم" برنامج "موهبتنا لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج"، بمشاركة 130 طالبا وطالبة إماراتيين، بهدف توفير الدعم اللازم للطلبة المواطنين وتهيئتهم لفرص التقدم للدراسة في أفضل جامعات العالم.

ويستهدف البرنامج إعداد طلبة الصف الحادي عشر "المرحلة الثانوية" ممن يخططون للدراسة في الخارج، حيث يعمل البرنامج على مساعدتهم في وضع استراتيجية اختيار الجامعة، والتحضير المناسب لخوض الاختبارات، وإعداد الخطابات والمقالات الشخصية، وصولا إلى التوجيه اللاصفي والتدريب على إجراء المقابلات، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية لكيفية التقدم لكبرى الجامعات العالمية، مع العمل على إكساب الطلبة المشاركين للمهارات والخبرات الضرورية لخوض امتحانات التقدم لتلك الجامعات والاستعداد الجيد لها، وذلك في مختلف التخصصات الحيوية.

و قالت سعادة هند باقر مدير عام صندوق الوطن - بهذه المناسبة - : "يمتلك صندوق الوطن رؤية طموحة نحو المستقبل تستند على الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات في تحقيق إنجازات نوعية شاملة في كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ للأجيال، من خلال تطوير رأس المال البشري إلى جانب تشجيع أبناء الوطن على الابتكار".

وأضافت سعادتها: "مبادرة موهبتنا، تمكن شبابنا الموهوبين من اكتشاف وتطوير قدراتهم لتلبية متطلبات المستقبل وزيادة كفاءتهم وتعزيز اقتصاد دولتنا، من خلال برامج متخصصة مصممة ومقدمة من قبل رواد عالميين في عدة قطاعات".

ويوفر برنامج موهبتنا و"كريمسون للتعليم" للطلاب أكثر من 1500 فرصة للالتحاق بأفضل 10 جامعات بريطانية، وأكثر من 3000 فرصة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أمريكية، و166 فرصة للالتحاق بجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وأكثر من 489 فرصة للالتحاق بجامعات "رابطة اللبلاب" /Ivy League/.

ويتضمن البرنامج التدرب على تطبيق كريمسون التعليمي، والتدرب على اختباري /SAT/ والـ /ACT/ للقبول في الجامعات الأمريكية، والخضوع لمختلف التقييمات، ودورات الكتابة، وجلسات تحضيرية تنافسية، ومحاضرات تدريبية على امتحان "نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي /الآيلتس/، ومحاضرات حول ريادة الأعمال، وغيرها الكثير.

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