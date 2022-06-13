تقدم ملحوظ في إنجاز مشروع خزان المياه في حتّا بسعة 30 مليون جالون

المصدر: وام

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بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتا 36.25% من إجمالي المشروع بالمقارنة مع 32.6 % مستهدف بحسب جدول المشروع المعتمد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 30 مليون جالون بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، وتم البدء بالمشروع في 7 أبريل 2021 ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل من العام القادم.

ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة وبناء المباني الداعمة /مبنى محطة فرعية ومبنى للعمليات ومبنى للتجهيزات ومبنى حفظ المواد الكيماوية ومبنى توليد ثاني أكسيد الكلور/ وتمديد أنابيب المداخل والمخارج.

واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100% ..

فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 27% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 35% من الأنابيب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي - خلال تفقده سير العمل في مشروع خزان المياه للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية المدنية - : " نسعى إلى تحقيق الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وترسيخ أسس التنمية المستدامة لتلك المنطقة ومكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لكافة نواحي التنمية في الإمارة".

وتابع : " ندعم كذلك رؤية دبي الشاملة بالنسبة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتنفذ الهيئة أيضاً في منطقة حتا المحطة الكهرومائية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي باستثمارات تقدر بنحو مليار و421 مليون درهم. وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة." وأضاف يأتي المشروع ضمن جهود الهيئة الرامية إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 7212 مليون جالون خلال عام 2025 مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 822 مليون جالون. وتعمل الهيئة على تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه في دبي بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين رائدين آخرين في حتا هما "قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

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