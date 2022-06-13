شرطة أبوظبي تستحدث نظاماً رقمياً لاعتماد المحاضرين والمدربين

المصدر: وام

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دشن اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية النظام الإلكتروني المستحدث لاعتماد المحاضرين والمدربين في شرطة أبوظبي.

وأوضح أنه يمنح الفرصة لمنتسبي شرطة أبوظبي ممن لديهم المؤهلات العلمية والأكاديمية التخصصية مع الخبرات في مجال التخصص نفسه للتقدم بطلب في النظام بكل سهولة و يسر ليتم بذلك اعتمادهم كمحاضرين ومدربين.

من جهته أكد العميد رصاص سالم العامري مدير إدارة تطوير المناهج والدورات أن اهتمام شرطة أبوظبي بالعنصر البشري من أهم أولوياتها عند اعتماد المحاضرين و المدربين لتحقيق تطلعات المنظومة الشرطية و الأمنية و ودعم الخطط المستقبلية.

من جانبه ذكر الرائد عمر جاسم المرزوقي رئيس قسم إعداد المحاضرين أن الأنظمة الإلكترونية تبسط إجراءات العمل وتخدم الأولويات والأهداف.

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