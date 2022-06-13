«تريندز» ومركز الدراسات بأكاديمية ناصر في مصر يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، آفاق التعاون البحثي المشترك بما يحقق أهداف المركزين الاستراتيجية وينشر المعرفة الموثقة ويخدم صُنّاع القرار والمجتمع بشكل عام والباحثين والأكاديميين بشكل خاص.

وجرى التباحث بشأن التعاون المستقبلي، والتأكيد على دور مراكز الفكر والبحث العلمي في مواجهة خطاب الكراهية والعنف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش والأُخوّة الإنسانية.

جاء ذلك في زيارة قام بها وفد من «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إلى مقر مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في العاصمة المصرية القاهرة. وقد أطلع اللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفد «تريندز» على طبيعة عمل المركز الذي يركز على إعداد الدراسات التفصيلية والتحليلية للمشكلات والموضوعات التي تتعلق بالأمن القومي، وتنمية الفكر الاستراتيجي وتطويره، وتنمية العلاقات بالمراكز البحثية المناظرة، إضافة إلى طرح الرؤى والأفكار ذات البعد الاستراتيجي، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تسهم في تحقيق الأنشطة العلمية والبحثية.

حلول

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودوره المعرفي والبحثي، وخدمته للباحثين وصُنّاع القرار، وتقديمه رؤى بناءة وحلولاً واقتراحات فعالة لمواجهة الأزمات والتغلب على التحديات. كما قدَّم لمحة موجزة عن جهود مركز تريندز البحثية وطبيعة عمله ودوره في مواجهة الفكر المتطرف، مشيراً إلى تخصصه وعالميته في مجال الإسلام السياسي، وتفنيد خطاب جماعاته. كما تطرق إلى أبرز الإصدارات المعرفية والعلمية والأوراق البحثية والدراسات النوعية التي يصدرها «تريندز»، وأوضح أن «تريندز» يسعى إلى الإسهام في صنع المستقبل بالمعرفة وتقديم محتوى علمي وبحثي رصين وموثق.

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