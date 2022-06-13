وزارة تنمية المجتمع: تخفيض زمن إصدار بطاقة أصحاب الهمم إلى يومين

المصدر: دبي - البيان

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خفّضت وزارة تنمية المجتمع زمن إنجاز خدمة إصدار بطاقة أصحاب الهمم من 10 أيام، إلى أقل من يومي عمل، بحسب إحصائيات الوزارة الرقمية التي أظهرت أيضاً، انخفاضاً إلى الثلث في معدل زمن الحصول على خدمة تجديد بطاقة أصحاب الهمم، من 3 أيام سابقاً، إلى يوم عمل حالياً، كما سجّلت الوزارة تسريعاً في معدل زمن الحصول على خدمة «تقييم حالة إعاقة» يصل إلى الضعف تقريباً.

وبينت الإحصائيات أن نسبة المعاملات المُنجزة ضمن الوقت المحدد لخدمة إصدار بطاقة أصحاب الهمم وصلت إلى 100%، وأن معدل الزمن المستغرق لمعالجة الملاحظات بخصوص خدمة إصدار البطاقة وصل إلى أقل من المستهدف «4» أيام وبنسبة إنجاز أيضاً 100%.

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن مسيرة الوزارة في تطوير العمل الحكومي، تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الرقمية وإيصالها للمتعاملين من كل الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر، مضيفاً إن شريحة أصحاب الهمم تعد من الفئات ذات الأولوية المطلقة والمستهدفة دائماً بأفضل وأسهل الخدمات، لذا يجري تسريع وتطوير آليات العمل والإنجاز لإيصال الخدمات إليهم وتحقيق متطلباتهم على أكمل وجه.

رؤية

وأشار إلى أن رؤية تطوير العمل في الوزارة، أثمرت تميزاً واضحاً في «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز» بدورتها السادسة التي تم الإعلان عنها مطلع هذا العام، حيث فازت وزارة تنمية المجتمع في 6 فئات للتميز، من ضمنها «أفضل جهة تحسناً في الأداء». وخلال العام الماضي 2021، حققت الوزارة كذلك إنجازات مهمة، وجاءت ضمن أفضل 5 جهات في تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين على مستوى الحكومة الاتحادية، وكذلك نالت تصنيف 5 نجوم لأحد مراكز الخدمة التابعة لها، إضافة إلى فوزها بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وبجائزة «الإمارات تبتكر» هذا العام، وغيرها من الجوائز التي تعكس رؤية ومسيرة التطوير المستمرة للوزارة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الرقمية للجمهور، ولا سيما فئة أصحاب الهمم الذين تتيح لهم دولة الإمارات دعماً ورعاية وتمكيناً ريادياً واستثنائياً على المستوى العالمي.

شروط

من جانبها، كشفت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، أن عدد أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، وصل إلى 30.164 شخصاً منهم 19.349 ذكوراً و10.815 إناثاً، حيث يشكل الذكور ما نسبته 64% من المجموع، في حين بلغ عدد أصحاب الهمم من المواطنين 16.486 بنسبة تقارب 55% مقابل 45% من المقيمين. وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع تمنح البطاقة لمن تنطبق عليه شروط «الإعاقة» ضمن 11 فئة معتمدة على مستوى الدولة.

وقالت وفاء حمد بن سليمان: «إن بطاقة أصحاب الهمم هي بطاقة شخصية تمنحها وزارة تنمية المجتمع للأشخاص من أصحاب الهمم، وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من أصحاب الهمم، بما يكفل له الحقوق والخدمات المبيّنة في قانون الأشخاص من «أصحاب الهمم» الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م المعدل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009م واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

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