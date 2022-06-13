محمد القرقاوي يبحث إنجازات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي وآفاقها الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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عقد عبدالله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، اجتماعاً مع معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرضا فيه إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في التحديث والتطوير الحكومي، التي تحققت والمجالات الجديدة التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وخلفان جمعة بلهول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ووفد حكومة دولة الإمارات.

وبحث الجانبان إنجازات الشراكة الاستراتيجية في الأعوام الثلاثة الماضية، وآفاقها المستقبلية للأعوام الثلاثة المقبلة، وسبل تعزيزها عبر إطلاق البرامج والمبادرات الساعية لتعزيز العمل الحكومي، وتطوير برامج العمل، وتحديث منهجياته في مختلف القطاعات، ونقلها إلى مستويات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين حكومتي البلدين.

وكانت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان دشّنتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت تمديد الشراكة ثلاث سنوات، وتوسيع آفاقها لتشمل 10 مجالات حيوية لتحديث العمل الحكومي، تشمل القطاع المالي، وقطاع التعليم، والاقتصاد، والقيادات الحكومية، والأمن الغذائي والزراعة، والموانئ والجمارك.

ويأتي تمديد الشراكة الاستراتيجية ليعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والبناء على نجاح الشراكة والإنجازات التي تم تحقيقها بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان منذ إطلاقها عام 2019، ضمن 27 محوراً تضمنت إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات.

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