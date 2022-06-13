وفد «خيرية الشارقة» يختتم حملته في كينيا

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية زيارته إلى جمهورية كينيا بعد رحلة عمل شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية واستكمال ما يتم تنفيذه من مشاريع إنسانية مهمة ضمن أعمال الجمعية على الصعيد الدولي، حيث تم تنظيم مشروع «العرس الجماعي» والذي جاء بدعم من متبرعي برنامج الريح المُرسلة وساهم في تزويج 50 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج في قرية لامو الكينية. كما تفقد الوفد الذي ترأسه علي محمد الراشدي مشاريع الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق حملة مكافحة العمى بين السكان معيدة النور إلى 100 مريض.

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