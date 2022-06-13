لطيفة بنت محمد: نوظّف طاقاتنا لترسيخ دبي مركزاً إبداعياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت اللجنة العليا لمشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، الإنجازات التي حققها المشروع خلال عامه الأول، كما تم تحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن تعزيز تنافسية المنطقة وإتمام المشروع وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي، ووجهةً أولى للمبدعين، والمدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة في العالم.

وتأكيداً على مشاركة مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية الفاعلة، وتلبيةً لمتطلبات الخطة التطويرية للمشروع، تم توسيع عضوية اللجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية لتضم ثلاث جهات هي: شرطة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة دبي الرقمية.

واطلعت سمو الشيخة لطيفة خلال الاجتماع على مستجدات سير العمل في مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، حيث أعربت سموّها عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وفرق العمل لتنفيذ مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وفي إطار «استراتيجية دبي للثقافة 2020 - 2025»، الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب والمبدعين وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وصون وتعزيز التراث الإماراتي الغني، وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة العالم الثقافية.

وقالت سموّها: «نوظّف طاقاتنا نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً إبداعياً عالمياً، وترك إرث من المشاريع المبتكرة التي من شأنها توفير بيئة ملائمة للمبدعين في كافة المجالات تمكنهم من النجاح والتطور، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في النسيج الإبداعي والثقافي للإمارة، مستفيدين من البنية التحتية العالمية التي توفرها المدينة لدعم الإبداع ضمن مختلف المجالات الثقافية والفنية».

وأضافت سموّها: «نرصد أفضل الممارسات العالمية في مجال تأسيس المناطق الإبداعية، وهدفنا تطوير منطقة القوز الإبداعية لتكون مثالاً يُحتذى به في هذا المجال بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة... وجهود جميع الشركاء في هذا المشروع تستحق الشكر والتقدير، فهم يعملون بروح الفريق الواحد ويتفانون لضمان تنفيذه وفق أعلى المعايير وباستثمار أكثر الطرق ابتكاراً».

حضر الاجتماع معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس اللجنة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومنى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وحمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول.

وفي هذه المناسبة، قال معالي مطر الطاير: إن ما تحقق في منطقة القوز الإبداعية خلال العام الماضي، يعد خطوة مهمة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل مدينة دبي لعاصمة عالمية للمبدعين، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستضيف الطابع الجمالي والإبداعي على مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات العامة والتنقل المرن، لتكون منسجمة مع الهوية التصميمية الجميلة لمكونات المنطقة.

وجهة مفضلة للمبدعين

من جهته، ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، كما ثمّن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع منطقة القوز الإبداعية، ومتابعة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة لجنة تطوير منطقة القوز الإبداعية. وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم مشروع منطقة القوز الإبداعية بحزمة من المبادرات، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الإبداعي.

خطوات مدروسة

من جانبها، أكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أن المشروع يسير منذ إطلاقه وفق الخطوات المدروسة التي تم تحديدها ضمن أولويات خطة الـ«100 يوم» وخطة المرحلة الثانية من المشروع اللتين تم اعتمادهما بعد تشكيل اللجنة.

وقالت: «شهد المشروع اهتماماً كبيراً من جميع الشركاء منذ إطلاقه، الأمر الذي تعكسه الخطوات العملية التي تحققت على أرض الواقع، والتي تبرهن على أهمية التعاون والشراكات المثمرة وتكامل الجهود. نفخر بهذا الالتزام من الجميع، ونتطلع إلى إكمال المراحل المقبلة من المشروع على النحو المخطط له».

لوحة البيانات القيادية

وأشارت بدري إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة لتنسيق الجهود ومتابعة جميع المشاريع واتخاذ القرارات اللازمة، من خلال تطوير نظام فعّال لمتابعة سير المشروع يتمثَّل في «لوحة البيانات القيادية» التي تُعتبر الأولى من نوعها من حيث شموليتها لعدة جهات حكومية وشبه حكومية. وتم تطوير لوحة البيانات في نسختها الأولى بهدف توفير مصدر للبيانات والرؤى للمشروع، ومتابعة تطوير منطقة القوز الإبداعية، حيث يتم قياس أداء المنطقة الابداعية من خلال عدة محاور تقارن المستهدفات بالنتائج المحققة، وتشمل: ملامح المنطقة الابداعية، وإدارة المنطقة الابداعية التي تضم المؤشرات الخاصة بمشاريع تطوير المنطقة الإبداعية وأطر الحوكمة، إضافة إلى محور تفعيل المنطقة الابداعية، ومحور التأثير في المدينة.

منطقة جاذبة

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تم الانتهاء من التحليل العمراني لمنطقة القوز الابداعية ووضع الدراسة الاقتصادية والرؤية الشاملة لها وتطوير البدائل التخطيطية، كما تم تحديد الخطوات القادمة التي تضمنت: إعداد المخطط العام النهائي وتحديد اشتراطات التطوير ووضع الخطة التنفيذية والمراحل واقتراح بعض الحلول السريعة، بما يجعل المنطقة جاذبة للمستأجرين من الفنانين، ومحفزة للمستثمرين ».

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نحن سعداء بما تحقق حتى الآن من نتائج مبشرة ضمن مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية، والتمكن من الوصول إلى مستهدفات العام الأول وذلك من خلال التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين ما بين الشركاء».

ريادة عالمية

وأعربت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لاختيار المكتب الإعلامي للانضمام إلى عضوية اللجنة العليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية، مؤكدةً سعادتها أهمية دور الإعلام في الترويج لهذا المشروع الحيوي والتعريف بأهدافه على كافة الأصعدة سواء محلياً أو عالمياً.

وقالت: برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسعى دبي إلى تحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات، ومن أهمها المجال الإبداعي، عبر استقطاب أفضل المواهب والمتخصصين.

تكامل الجهود

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: يسرنا الترحيب بالأعضاء الجدد الذين سنعمل معهم كفريق واحد، للإسهام سوياً في دعم توجهات القيادة الرشيدة لترسيخ دور هذا القطاع كمساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، لتكون من بين أبرز المدن العالمية في المجال.

بدوره، قال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: إن دعم مشروع منطقة القوز الإبداعية، يأتي في صلب استراتيجية دبي الرقمية القائمة على تمكين القطاعات كافة من إنتاج المعرفة بكافة أشكالها، والمعرفة الرقمية بوجه خاص، باعتبارها نشاطاً إنسانياً عصرياً يعزز سعادة الإنسان.

وفي إطار الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق مستهدفات خطة المشروع، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم أو إعادة بنائها، من الإيجارات لفترات تصل إلى عامين. كما أتاحت «دبي للثقافة» المجال أمام الحرفيين وأصحاب المواهب والصناع في منطقة القوز للتقديم على الفيزا الثقافية طويلة الأمد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2019.

المخطط العام للمشروع

وعلى مستوى المخطط العام لتنفيذ المشروع، تم الانتهاء من التحليل العمراني للمنطقة ووضع الدراسة الاقتصادية والرؤية الشاملة لها وتطوير البدائل التخطيطية، كما تم تحديد الخطوات القادمة التي تضمنت: إعداد المخطط العام النهائي وتحديد اشتراطات التطوير ووضع الخطة التنفيذية والمراحل.

وسيشمل المخطط العام للمشروع كذلك، تصميم الحيز، ودراسة النموذج المالي التفصيلي للمنطقة، ووضع البرنامج التفصيلي للاستخدامات والمساحات الطابقية، وإعداد معايير تطوير المباني، وخطة تطوير الفراغ العام، فضلاً عن برنامج التنفيذ، أما على مستوى مشاريع محفظة البنية التحتية، فقد تم تحديد خدمة جديدة للحافلات تربط محطة مترو الصفا مع المنطقة والانتهاء من تنفيذ أعمال التغليف الخارجي للحافلات والخاص بالمنطقة.

وفيما يتعلق بمشروع التنقُّل المرن وتكامل المواصلات، فمن المستهدف تعزيز تكامل وسائل التنقل المرن والتي توفر بيئة محفزة وصديقة للمشي وركوب الدراجات وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: على المدى القصير والتي تشمل ربط محطة مترو الصفا ومحطة القوز للحافلات بمنطقة القوز الإبداعية بمسارات للمشاة وللدراجات الهوائية ووسائل التنقل الفردية بطول 3.5 كلم، وتوفير عدد 3 مراكز للتنقل، وجسر للمشاة والدراجات الهوائية على شارع المنارة بطابع جمالي.

وعلى المدى البعيد، ستشمل توسعة نطاق توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ووسائل التنقل الفردية بطول 13 كلم لربط جميع الوجهات الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تجهيز ساحات متعددة الاستخدامات للأنشطة والفعاليات السريعة والرئيسية.

وضمن محفظة مشاريع دعم المجتمع الإبداعي، فقد تم إطلاق «رحلة المبدع» على منصة «استثمر في دبي». ومنذ إطلاق هذه الرحلة في أكتوبر 2021 تم تسجيل ارتفاع في أعداد الرخص الإبداعية الصادرة من خلال المنصة، وذلك بنسبة 82 في المئة على مستوى منطقة القوز ككل، وبنسبة 76 في المئة على مستوى إمارة دبي.

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