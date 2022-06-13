شرطة دبي تعتمد 5 أدوات لاستقطاب أصحاب الكفاءات الوظيفية والتخصصية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شرطة دبي أن توطين الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية بلغ 100%، وأنه تم تدريب 4 آلاف مجند أثناء عمليات الاستعداد لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والمتابعة معهم لتعيين أصحاب الكفاءة وفقاً لاحتياجات شرطة دبي، مشيرة إلى الاعتماد على 5 أدوات لاستقطاب أصحاب الكفاءات الوظيفية والتخصصية تمثلت في: منصة التوظيف الذكي، ومنصة إيفاد، وبرنامج الطلبة المتعاونين، وبرنامج التدريب العملي، واستكمال المشاريع والتي أثمرت عن توظيف 2450 عسكرياً ومدنياً من كلا الجنسين، واستقطبت داخلياً وخارجياً 985 متخصصاً لتوظيف إمكانياتهم وفقاً لتخصص كل منهم .

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن نجاح المؤسسات يُقاس بقوة موردها البشري، وهنا، تقع على إدارات الموارد البشرية مهام جسيمة، تتطلب التفكير بشكل مغاير ومبتكر، وتطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة رأس المال البشري.

خطة استشرافية

وأكد العميد دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العمل وفقاً للخطة الاستشرافية للإدارة العامة للموارد البشرية 2021-2030، والمنبثقة من التوجهات الاستراتيجية للدولة وحكومة دبي، وتتمثل أبرز برامجها في أتمتة جميع عمليات الموارد البشرية، والعمل على دراسات التنبؤ في تخطيط القوة العاملة .

منصة

بدوره قال المقدم دكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب إن كل أداة من الأدوات الخمس التي اعتمدتها القيادة ساهمت بدورها بالوصول إلى أصحاب الكفاءة المؤهلين والمتميزين، حيث تمكنت منصة التوظيف الذكي من استقطاب 1974 شخصاً، واستقطبت منصة إيفاد وبرنامج الطلبة المتعاونين 852 شخصاً، وتمكنت من استقطاب 373 شخصاً عبر استكمال الدراسة، وأخيراً استقطبنا 236 شخصاً عبر برنامج التدريب العملي، منهم من تم توظيفه، ومنهم من استعانت به شرطة دبي ضمن عملياتها الداخلية.

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