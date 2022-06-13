مركز شرطة القصيص يكرم طالبة

المصدر: دبي - البيان

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فاجأ مركز شرطة القصيص، طالبة في مدرسة كامبردج، بتكريم خاص وسط زميلاتها تقديراً لأمانتها وحرصها على إعادة سلسلة ذهب إلى صاحبتها بعد عثورها عليها في منطقة الطوار الأولى في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص.

وكرم العقيد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير المركز، الطالبة جنت العافية موهى محمد، بحضور الرائد ناصر عبد العزيز الخاجة رئيس قسم الشؤون الإدارية، وليلى شاهمراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وعدد من الضباط وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

وقال العقيد المدحاني، إن التكريم يأتي ضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم» الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، بالوصول إلى المكرمين في أماكنهم وتكريمهم بين زملائهم.

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