قائد شرطة الشارقة يكرّم موظفاً نفذ فكرة ابتكارية

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح أمس وبحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، الرائد عبدالله مبارك المرشود من إدارة شرطة المنافذ والمطارات، تقديراً لطرحه وتنفيذ فكرة ابتكارية تساعد على تطوير عمليات التفتيش الميداني، وتهدف إلى تحسين كفاءة العمل في هذا المجال.

وقال اللواء الشامسي خلال التكريم، يرتكز نجاحنا على الدعم الذي نجده من منتسبينا الذين أظهروا تميّزاً متواصلاً في أدائهم، وأفكارهم، ومقترحاتهم التطويرية، التي تنهض ببيئة العمل والارتقاء به إلى المستويات القياسية في الأداء والتميز، حتى أصبح الإبداع والابتكار أسلوب عمل.

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