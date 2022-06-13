244.931 فحصاً تكشف عن 1249 إصابة بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 244.931 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 917.496 حالة. ‏‎

كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2.305 حالات. وأعلنت عن شفاء 977 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 899.282 حالة.

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