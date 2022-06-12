«البيان» ترافق وفد «الإمارات للسرطان» لمؤازرة مريض وأسرته

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

رافقت «البيان» وفد جمعية الإمارات للسرطان لزيارة شادي محمد، 49 عاماً، في العين، وهو مريض سرطان بهدف مؤازرته وأفراد أسرته، وتقديم مساعدة إنسانية لتسديد الرسوم المدرسية لأبنائه ضمن مبادرة «لا تشل هَم عيالك»، إلى جانب دفع قيمة إيجار منزله لمدة 3 أشهر، لتصل قيمة الدعم إلى 119 ألف درهم، وذلك في إطار مبادرات الجمعية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وإسعاد أسرهم.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البيان»: «إن للجمعية العديد من القيم والرؤى والأهداف التي تتمثل في مساعدة مرضى السرطان وذويهم في التغلب على محنة السرطان سواء معنوياً ومادياً، وتمكينهم بالمجتمع ليمارسوا حياتهم اليومية وترسيخ جميع السبل حتى ينعموا بحياة سعيدة وإيجابية، إلى جانب تحفيز المزيد من أفراد المجتمع لأخذ زمام المبادرة والعمل على تقديم التبرعات للمساهمة في دعم المرضى وعائلاتهم ممن تأثروا بالمرض».

وأكد أن الجمعية توجه وباستمرار رسائل توعوية تحفز أفراد المجتمع على الالتزام باتخاذ الإجراءات الفعالة للمساهمة في الحد من تأثير المرض على الشخص والمجتمع المحيط به.

بدوره أشار الدكتور سالم ناصر العامري أمين صندوق الجمعية إلى أهمية دعم الجوانب المادية والمعنوية لدى مرضى السرطان، ومدى تأثير هذا الدعم على مسيرة علاجهم وتسريع الوصول إلى مرحلة التعافي، وبث روح الأمل والتفاؤل، وتعزيز الإيجابية للمرضى الذين ما زالوا يتلقون العلاج.

وقالت الدكتورة ماجدة الشامسي، أمين سر الجمعية: «تحرص جمعية الإمارات للسرطان أن تؤدي دورها بشكل إيجابي وهادف في حياة هؤلاء المرضى وأسرهم، ومؤازرتهم وتحفيزهم على العلاج وعدم اليأس، والتسلح بروح الأمل والإرادة لتخطي صعوبات مرحلة العلاج والوصول إلى التعافي بمشيئة الله تعالى».

وأشاد شادي محمد، بمبادرات الجمعية الإنسانية والخيرية والتي أسعدته وأفراد أسرته كثيراً، مُقدماً الشكر والتقدير على الدعم المادي والمعنوي الذي خفف عنه كثيراً وعن أفراد أسرته.

وقال: «نعم، يحيطني دعم أسرتي، وأسرتي الثانية جمعية الإمارات للسرطان التي كانت إلى جانبي سنداً معنوياً ومادياً، ومن الصعب أن أعبّر عن مدى سعادتي لتسديد الجمعية مستحقات أبنائي المدرسية، إضافة إلى دفع قيمة إيجار منزلي»، مؤكداً أن جمعية الإمارات للسرطان لها جهودها الرائدة في التوعية المجتمعية بمخاطر المرض وأنواعه، إلى جانب نشاطاتها في مجال توفير العلاج، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وأسرهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز