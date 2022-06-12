أبناء المطلقين وصلوا سن الـ20 بلا «أوراق رسمية»

المصدر: البيان

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كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي لـ «البيان»، عن حالات نظرتها المحكمة لأبناء مطلقين، استعانوا بالقضاء لاستخراج أوراق ثبوتية لهم، بعد تجاوزهم سن العشرين، وأنهم لم يتمكنوا من إتمام إجراءات رفع الدعوى، التي تحتاج إلى أوراق ومستندات شخصية مهمة غير متوفرة لديهم، مثل جواز السفر أو شهادات الميلاد أو الهوية الوطنية، للتحقق من هوياتهم أو هويات الأب والأم، موضحاً أن المحكمة تساعدهم في استخراج تلك الأوراق الثبوتية، بعد عدة إجراءات.

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