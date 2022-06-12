كهرباء الشارقة تفوز بالمركز الأول في جائزة الإمارات لإعادة تدوير أحبار الطابعات

المصدر: الشارقة-البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمركز الأول على مستوى الدولة للعام الخامس على التوالي في جائزة إدارة النفايات وإعادة تدوير أحبار الطابعات فئة المؤسسات والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة لإنجازها تجميع وإعادة تدوير 365 من عبوات الأحبار وذلك خلال حفل بمجمع دبي للمعرفة، مركز المؤتمرات منطقة الصفوح 2، نظمته المجموعة بمناسبة يوم البيئة العالمي برعاية وبحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة ورئيس دائرة الطيران المدني لإمارة رأس الخيمة والعضو الفخري للمجموعة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة والتي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المهندسة فاطمة علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن فوز الهيئة بهذه الجائزة جاء تتويجاً لجهودها في مجال الحفاظ على البيئة وإطلاق المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع بأهمية التعاون واتخاذ كافة الإجراءات التي تراعي الجوانب البيئية.

وأشارت إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية ومن الضروري تأصيل ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة فئات المجتمع ونشر هذه الثقافة بين الموظفين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة وفي المجتمع بصورة عامة.

وأشارت إلى أن حملة إعادة تدوير الأحبار التي نظمتها إدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ساهمت في تجميع عدد 365 من عبوات الأحبار لإعادة تدويرها وقد تصدرت الهيئة على منافسيها بهذا الرقم والذي أهلها للفوز للعام الخامس على التوالي.

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