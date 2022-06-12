«ساند» توفر خدمات إدارة المرافق لـ 700 مبنى حكومي وخاص في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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توفر شركة «ساند» لإدارة المرافق المتكاملة المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، خدمات إدارة المرافق والصيانة لـ 550 مبنى على مستوى إمارة الشارقة، و150 مبنى ضمن المجموعات التي تشرف عليها دائرة الأشغال في الشارقة، بما يحقق أهداف الشركة في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، من خلال رفد الإمارة بشركات تقدم خدمات متميزة وذات نوعية وجودة عالية، بما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة في إدارة المرافق المتكاملة، ويسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة.

وأكد المهندس سلطان مصبح الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة ساند، أن الزيادة المستمرة في عدد المباني التي تقدم شركة ساند خدمات إدارة المرافق المتكاملة لها، سواء كانت جهات حكومية أم خاصة في إمارة الشارقة، جاءت نتيجة للجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات نوعية وعلى مستويات عالمية لجميع العملاء، والاستمرار بتحديث وتطوير مستوى الخدمة بشكل مستمر وزيادة الكفاءة التشغيلية للأنظمة المراد صيانتها، حيث يشرف على تقديم الخدمات 30 مهندساً متخصصاً، يساندهم وينفذها على أرض الواقع أكثر من 80 فنياً متخصصاً في مجالات الهندسة، مستندين على معايير عالمية في هذا المجال، مثل 20 SFG، وغيرها من المعايير الدولية المتبعة في إدارة المرافق والكهرباء وأنظمة المراقبة ومكافحة الحرائق، وغيرها الكثير.

وأضاف الكتبي: «نحرص دائماً على التواصل مع العملاء والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للصيانة وزيادة الإيرادات وخفض تكاليف التشغيل، والقضاء على الازدواجية بين العميل وشركة التشغيل، وبالتالي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين من أداء فرق الصيانة في ساند خلال الربع الأول من العام الجاري 94% حسب تقييم الأداء الشهري، ونحن فخورون بهذه النسبة، وسنحرص على بذل المزيد من الجهد وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تحقيق استدامة المباني في إمارة الشارقة».

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