20 ألف متر مربع مسطحات خضراء تزين دبا الحصن

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت بلدية مدينة دبا الحصن سعيها الدائم إلى زيادة المسطحات الخضراء في المدينة وتطوير البنية التحتية لأنظمة الري وإعادة زراعة وتبديل بعض الأشجار التي تأثرت بفعل الرياح وزيادة مساحات الورود الموسمية.

وفي هذا الصدد أعلنت البلدية أن إجمالي المساحات التي تمت تغطيتها من بداية يناير حتى نهاية مايو من العام الجاري بلغت نحو 20 ألف متر مربع وذلك في إطار حرصها على تنفيذ وتطوير المشاريع الزراعية المتنوعة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية في كافة مدن الإمارة.

وأشار طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن إلى أن البلدية لديها خطة سنوية خاصة بالمشاريع الزراعية التي يتم من خلالها تحديد الأماكن التي تحتاج إلى زراعة واختيار أنواع الزهور والأشجار والشجيرات ذات الطابع الجمالي الذي يتناسب مع كل مكان بالمدينة إضافة إلى تغطية أكبر قدر ممكن من المسطحات الخضراء خلال كل خطة تضعها البلدية سنوياً.

من جانبها أوضحت ابتسام عبدالله النقبي رئيس قسم الزراعة التجميلية للطرق في البلدية أن القسم نفذ خلال الفترة المذكورة عدداً من المشاريع الزراعية المتنوعة تضمنت زراعة 10 «نخلات» و450 شجيرة من «الجهنمية» تم تشكيلها مسبقاً و35 شجرة متنوعة إضافة إلى إعادة تأهيل شارع العقد الفريد وزراعة أحواضه والتي يبلغ عددها 762 حوضاً حيث تم زراعة 3200 شتلة في هذه الأحواض، كما تم زراعة 20.000 شتلة متنوعة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية في المدينة وتنفيذ شبكة ري آلية بالكامل وفق أفضل التقنيات الحديثة.

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