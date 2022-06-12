تدشين المخيم الطبي والعرس الجماعي وعدد من المشاريع الإنسانية

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة علي محمد الراشدي، زيارته إلى جمهورية كينيا، بعد حملة خيرية، وتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية، التي حملت عطاء المحسنين، وباركت جهود الجمعية، وسعيها نحو إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وإيصال صدقات المتبرعين إلى مستحقيها في شتى المناطق المستهدفة بالمساعدات، وضم الوفد -الذي استمرت أعماله على مدار 7 أيام متواصلة - مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالإنابة، عبد الرحمن محمد، ووفداً إعلامياً من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدداً من مشاهير التواصل الاجتماعي، حيث التقى الوفد بسكان القرى والمناطق التي شملتها الزيارة، وتفقد أوضاعهم المعيشية، التي لمس من خلالها وفد الجمعية، حجم المعاناة التي يعيشها سكان تلك المناطق، من نقص الخدمات، وانعدام أبسط مقومات الحياة، فضلاً عن تدهور حاد في المنشآت الخدمية.

وقال علي محمد الراشدي: إن هذه الزيارة، التي تم القيام بها إلى جمهورية كينيا، جاءت تنفيذاً لما ورد بالخطة السنوية، ووفقاً للتقارير والدراسات عن المناطق الأكثر احتياجاً، ونوعية المشاريع الأنسب لتغطية احتياجات تلك المناطق، وذلك لاستكمال ما يتم تنفيذه من مشاريع إنسانية هامة، ضمن أعمال الجمعية على الصعيد الدولي، حيث تم تنظيم مشروع «العرس الجماعي»، والذي يمثل مبادرة اجتماعية، تنظمها الجمعية داخل وخارج الدولة منذ عهد بعيد، مؤكداً أن المشروع الذي جاء بدعم من متبرعي برنامج الريح المُرسلة، قد ساهم في تزويج 50 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج في قرية لامو، الذين تمكنوا من بناء عُش الزوجية، بفضل دعم متبرعي الجمعية، وتحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، في أجواء من الفرحة والبهجة، التي عمت جميع العرسان وذويهم وكافة الحضور.

بناء الأسرة

ويعد المشروع، اللبنة الأولى لهؤلاء المستفيدين في بناء الأسرة، وتكوين أجيال سوية، تتمكن من القيام على خدمة أوطانها، كما يمثل المشروع دعوة اجتماعية هادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تخفيف المهور، ودعم الشباب المكافح المتعفف، الذين أعربوا عن امتنانهم للجمعية على هذه المبادرة الطيبة، كما قام الوفد، ضمن مشاريع الرعاية الصحية، بإطلاق حملة مكافحة العمى بين السكان، حيث أعادت الحملة النور إلى 100 مريض ممن خضعوا لعمليات تصحيح الإبصار وإزالة المياه البيضاء وزراعة القرنية، وقد جاء تنفيذ الحملة، بدعم من متبرعي برنامج الريح المرسلة، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة المعوزين، أحد الأسس في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، ليصبح عضواً مؤثراً في تنمية مجتمعه، مضيفاً أنه قد تم الاطمئنان على سلامة المرضى، بعد خضوعهم للعمليات، والقيام على توفير الأدوية اللازمة، بما يعكس وعي القائمين على الجمعية، وحرصهم على القيام بعمل إنساني مكتمل الأركان، يصل بالمستحقين إلى الاستفادة الحقيقية من المساعدة، ويطمئن المتبرعين أن صدقاتهم قد وصلت إلى مستحقيها، بالصورة التي أرادوها.

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