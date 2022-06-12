رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة "يوم روسيا".

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

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