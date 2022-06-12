بدء تسجيل طلبات المواطنين في برنامج "زايد للحج"

المصدر: البيان

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بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية استقبال طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ضمن برنامجها «زايد للحج» الذي يعد أحد برامج المؤسسة الأساسية السنوية، والذي أرسى معالمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحددت المؤسسة 6 شروط للتقديم في البرنامج:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على تصريح حج محدث من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

- أن يكون من مواطني دولة الإمارات.

- أن يكون من الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

- لا يقل عمر المتقدم عن 30 عاماً ولا يزيد على 64 عاماً.

- أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

- أن يكون قادراً صحياً وبدنياً على أداء مناسك الحج.

خطوات التسجيل

1- الدخول إلى موقع المؤسسة https://www.zayedchf.gov.ae وتسجيل طلب منحة حج.

2- تسجيل الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة التالية..

- صورة شخصية.

- صورة من جواز السفر ساري المفعول.

- صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول.

- صورة من شهادة راتب بـ "النسبة للموظفين والمتقاعدين".

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