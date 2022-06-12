الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوفة في الإمارات خلال الأيام القادمة وجاءت كالتالي:

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً خاصة غرباً – تظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية شرقاً تتحول إلى شمالية شرقية بوجه عام ليلاً معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً تكون مثيرة ومحملة بالغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج مساءً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً – صحو بوجه عام – وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها أمطار خفيفة – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً – صحو بوجه عام – وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً وفرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال وقد تسقط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية أقصى الغرب – صحو بوجه عام – وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على السواحل وحار نهاراً وصحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً أقصى الغرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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