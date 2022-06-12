بتوجيهات محمد بن راشد.. الدورة 24 من «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكّنت دبي من التعامل بكفاءة مع تبعات التطورات التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين، ما عزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمؤسسات والشركات والجمعيات العالمية، ومركزاً رئيساً لاستضافة الفعاليات بكل فئاتها وأحجامها.

وأضاف معالي الطاير: «أسهم الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة لمعرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، في جعله أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ويعتبر المعرض ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة والاقتصاد الأخضر والشبكات الذكية وغيرها. ويرسخ «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، مكانة دبي، كمنصة عالمية ونموذج يُحتذى في تقديم أفضل وأحدث تقنيات المياه والطاقة والبيئة، ومركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. إضافة إلى ذلك، يدعم المعرض جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

فرصة للشركات

بدوره، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات لمعرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية: «يشكل «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، فرصة مهمة للشركات العارضة، للترويج لمنتجاتها وخدماتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لعقد الصفقات، وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق، وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة. كما تنظم الهيئة، على هامش المعرض، مجموعة من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين، للتعرّف إلى أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات البيئية، علاوة على تبادل الأفكار والخبرات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز