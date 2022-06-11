«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» يعقد مؤتمره السنوي الـ 11 الأربعاء

المصدر: دبي - وام

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يعقد «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، النسخة الحادية عشرة من مؤتمره السنوي، الأربعاء المقبل، في فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر، تحت شعار «الطريق إلى الحياد المناخي 2050: التنقل المعيشة الاستدامة».

وتفتتح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس الفخري لـ «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، المؤتمر، بكلمة رئيسة، يليها كلمة للدكتور علي الجاسم رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».

ويقدم إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، كلمة ترحيبية بالحضور، تتبعها كلمة من إمي ليهوكزكي رئيس قسم بالإنابة - البيئة والاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، فيما يسلط ممثل عن وزارة التغير المناخي والبيئة، الضوء على دور البيئات العمرانية في تحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية.

ويستضيف «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، نخبة من الخبراء والجهات المعنية في قطاع البناء والتشييد، للخوض في سبل تحقيق الانبعاثات الصفرية، ضمن قطاع الأبنية الخضراء.

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