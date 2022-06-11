"جامعة خليفة" تتصدر جامعات الإمارات على تصنيف "كيو إس"

المصدر: وام

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حصدت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول للسنة الخامسة على التوالي على مستوى الدولة والمركز 181 عالمياً في تصنيف "كيو إس" لأفضل الجامعات العالمية 2023 والتي ضمت 11 جامعة تم تقييمها من الدولة.

كما حصلت الجامعة على المرتبة الـ 37 في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي لجامعات دول قارة آسيا 2022 التي شملت تقييم 616 جامعة من 31 دولة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: "تعتبر هذه التصنيفات إنجازاً جديداً للدولة ولجامعة خليفة وأكد التصنيفان العالميان حرص الجامعة على المحافظة على مركزها كواحدة من أفضل 200 جامعة عالمية في تصنيفات (كيو إس) للجامعات العالمية 2023".

وأوضح أن جامعة خليفة تقدمت خلال فترة 9 سنوات منذ العام 2015 بـ 260 مرتبة وواصلت التقدم بشكل منتظم 6 مرات في تصنيفات مؤسسة "كيو إس" لتصنيف الجامعات العالمية".

وأضاف: "تعتبر مكانة الجامعة المرموقة دوليا في أحدث تصنيفات مؤسستي "كيو إس" والتايمز دليلاً واضحاً على فعالية البحوث وجودة التعليم الأكاديمي الذي تقدمه الجامعة والذي نسعى لتعزيزه بشكل أكبر ونحن إذ نواصل التقدم في التصنيفات المحلية والعالمية نؤكد سعينا للمساهمة في توسيع القدرات والإمكانات من خلال تطوير المزيد من رأس المال البشري و الفكري الذي سيعزز بدوره عملية التحول لاقتصاد المعرفة في الدولة".

وفي نطاق تصنيفات مؤسسة "كيو إس" 2023 التي ضمت 1422 جامعة من 100 دولة أظهرت الجامعة أداء متميزاً لتحل ضمن أفضل 13% مؤسسة عالمية.

وفي فئة شبكة البحوث الدولية، سجلت الجامعة 53.9 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي 41.0 نقطة وهي الفئة التي عكست قدرة المؤسسة على تنويع جغرافية شبكة البحوث الدولية من خلال تأسيس شراكات بحثية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى ويتم اعتبار مجموعة من العوامل عند وضع درجات هذه الفئة تشمل تنويع مواقع الشركاء والجهود اللازمة لتحقيق هذا التنويع.

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