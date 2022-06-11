أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ترصد نجماً مستعراً في برج العقرب

المصدر: الشارقة – البيان

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تمكن فريق مرصد الشارقة البصري في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، من رصد النجم المستعر المعروف بـ U Scorpii Nova))، الذي اكتشف خلال الفترة السابقة في كوكبة العقرب، ووصل إلى أقصى لمعان له في السادس من يونيو 2022 ، حيث تجاوز القدر الثامن ووصل إلى القدر الظاهري (7.7)، وهو بالأصل من القدر الثامن عشر، ثم بدأ بالخفوت تدريجياً. ويبعد هذا المستعر حوالي 64 ألف سنة ضوئية، وكان من المتوقع أن ينفجر هذا النجم في عام 2020م بعد أن كان آخر انفجار له في 28 يناير 2010م.

انفجار

والنجم المستعر هو عبارة عن نظام نجمي ثنائي، أحد نجميه قزم أبيض يجذب الغازات المنهمرة من النجم العملاق الأحمر المرافق له، وهو متكرر الانفجار كل عدة سنوات، ويعود سبب حدوث هذه الانفجارات إلى الاندماج النووي لغاز الهيدروجين المتراكم من النجم المانح (العملاق الأحمر) حول النجم المتكدس (القزم الابيض)، حيث يحدث الانفجار كلما تراكم الغاز بكميات تسمح بحدوث التفاعل النووي، فيأتي على ما تجمع من الغازات خلال فترة قصيرة يزداد فيها اللمعان أضعافاً كثيره ثم يخبو تدريجياً، ومن المتوقع أن يحدث الانفجار التالي عام 2034 .

وتكوّن فريق الرصد والتحليل كل من الدكتور حميد مجول النعيمي أستاذ الفيزياء الفلكية ومدير جامعة الشارقة، و الدكتور مشهور الوردات أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالجامعة، و محمد فضل طلافحة الراصد الفلكي في مرصد الشارقة البصري، كما شارك في الرصد محمد العبيدي طالب بالدبلوم المهني في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

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