«كهرباء دبي» تعتمد 50.567 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 50.567 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج «صقور» الذي يعد البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمات الخاصة بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم.ويسهل برنامج «صقور» على الاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد. كما يساعد البرنامج في تعزيز أمن العمليات الميدانية والمحافظة على أصول الهيئة وخدماتها. ويسهم برنامج «صقور» في تعزيز البيئة التنافسية الصحية بين الاستشاريين والمقاولين بما يضمن امتثالهم المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية. ويعد البرنامج مخططاً خاصاً بالأداء المؤسسي، يعتمد على المعايير العلمية، مثل جودة وثائق التقديم، واحترام أصول الهيئة. وسيفوز المستشارون والمقاولون ممن يحققون أفضل أداء وفق أعلى المعايير العالمية بجائزة برنامج «صقور» عن فئات المشاريع والخدمات مثل: «خدمات شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية»، و«خدمات شبكة الكهرباء»، و«خدمات شبكة المياه».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تحرص الهيئة على تسهيل أعمال كل المعنيين وتوفير كل المستلزمات والإرشادات التي تتيح لهم العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن، مما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف وتفخر الهيئة بريادتها في إطلاق برامج غير مسبوقة، واعتماد الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجياتها وأعمالها، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ويعتبر برنامج «صقور» خير مثال على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مبادرة «دبي الذكية» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

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