الشيخة فاطمة توجّه بتذليل العقبات لدعم أهالي أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتقديم كل الدعم والمساندة وجميع التسهيلات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خططهم لتحقيق أهداف جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة) وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم.

وعقد مجلس إدارة الجمعية بتشكيله الجديد اجتماعه الأول، وذلك بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي حيث رحبت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونقلت لهم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

حضر الاجتماع فاطمة المنصوري ممثلة لإدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، وكل من الأعضاء: نورة المريخي، مريم المنذري، سلمى الشيخ، أسماء مطران، عائشة الكندي، حمدة الحارثي وبركة الجابري.

وتم خلال الاجتماع اختيار رئيس لمجلس الإدارة ونائبه، وأسفرت النتائج عن اختيار نورة المريخي رئيسة لمجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم، واختيار مريم المنذري نائبة للرئيس. كما تم تعيين أسماء مطران أميناً للسر وبركة الجابري أميناً للصندوق.

واستعرض الاجتماع خطة استراتيجية مقترحة للجمعية للفترة المقبلة قام بإعدادها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمساندة الأعضاء الجدد في تحديد التوجهات الاستراتيجية للجمعية والمتطلبات التنظيمية المبدئية.

وتسعى هذه الخطة لأن يكون للجمعية دور في جميع المجالات البحثية والتعليمية والصحية والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم والتشريع للسياسات والقوانين وحتى الرياضة، وتطوير البنى التحتية للمرافق والأماكن العامة لتكون صديقة لأصحاب الهمم وإتاحة جميع الخدمات لهم، وتوفير الدعم النفسي والاهتمام بالصحة العقلية لأمهات أصحاب الهمم وجميع مقدمي الرعاية وإبراز إنجازاتهن وتقدير جهودهن.

كما تهدف الخطة إلى إشراك أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم بعملية اتخاذ القرار بالقضايا والمواضيع التي تعنيهم وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي إن جهود دولة الإمارات والمكانة التي تحظى بها في رعايتها لأصحاب الهمم ناتجة عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة المهمة من المجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم والعمل على تأهيلهم، وإتاحة الفرص أمامهم ليشاركوا كغيرهم في نهضة دولتنا ومجتمعنا.

خطة

قالت الريم الفلاسي إن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عمل خلال السنوات الماضية على الإشراف على تنفيذ الجهات الحكومية للخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم والتي تغطي جميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، لضمان تمتعهم بكل حقوقهم بشكل كامل ومتساوٍ واحترام كرامتهم واستقلاليتهم وتكافؤ فرصهم والمشاركة الفعّالة في مجتمعهم، وإدماج كل ما يتعلق بهم في كل السياسات والخطط والبرامج.

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