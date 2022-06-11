أحمد بن حميد النعيمي يعزي في وفاة عايشة سالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

عجمان - وام

قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور لها عايشة سالم أحمد أرملة عبدالله حمد بو شهاب، ووالدة كل من خليفة وسالم ومعمر وهشام عبدالله بو شهاب وذلك أثناء زيارته مجلس العزاء بقاعة أمين عبدالرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان ويوسف النعيمي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز