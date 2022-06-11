أحمد وراشد النعيمي يعزيان في وفاة عايشه سالم

المصدر: عجمان - وام

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قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عايشه سالم أحمد، أرملة عبدالله حمد بو شهاب، ووالدة كل من خليفة وسالم ومعمر وهشام عبدالله بو شهاب، وذلك أثناء زيارته مجلس العزاء بقاعة أمين عبدالرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان. وأعرب عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عايشه سالم أحمد. وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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