صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ينظم ندوة عن نظام التقاعد

المصدر: الشارقة - البيان

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قدم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي شرحاً تناول نظام التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي والخاص بكوادر موظفي حكومة الشارقة في ندوة تعريفية نظمها لإدارة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وتناولت الندوة التي جرى تنظيمها في مسرح مبنى الإدارة في منطقة القرائن في مدينة الشارقة التعريف بالقطاع الحكومي وشموليته للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة لحكومة الشارقة أو ملحقة بها أو مستقلة، وكذلك القطاع شبه الحكومي، والذي يشمل الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة المملوكة بالكامل لحكومة الشارقة بجانب القطاع الخاص وما يعنى به من الأشخاص الاعتبارية التي تُساهم فيها حكومة الشارقة.

وشارك موظفو إدارة أطفال الشارقة من مختلف الدرجات الوظيفية في الورشة التي قدمها مستشار الصندوق محمد خليفة، مشيراً في محاورها إلى أبرز التعريفات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته والصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وما تضمنه من مواد أوضحت نظم التقاعد للموظفين والموظفات.

وأشار خلال الندوة على أن المعني به في نظام التقاعد في حكومة الشارقة هو المؤمن عليه من المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة وتسري عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

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