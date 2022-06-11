شرطة رأس الخيمة تخرّج 53 منتسباً

المصدر: رأس الخيمة - وام

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احتفلت شرطة رأس الخيمة بتخريج 53 منتسباً في دورتي أسس العملية الإدارية ومهارات التحري وجمع المعلومات. وأكد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب الشرطة في رأس الخيمة أهمية التنوع في مواضيع وتسميات الدورات التي يتم عقدها ما يسهم في رفد المنتسبين بعلوم ومعارف ومهارات جديدة تزيد من حصيلتهم المعرفية ومن قدرتهم على العطاء بشكل أكبر أثناء ممارستهم مهامهم الوظيفية. وأشار على هامش حضوره حفل التخريج إلى أن الدورات التدريبية التي تعقدها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لضباطها وأفرادها ومنتسبيها تتم وفق أعلى معايير التدريب.

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