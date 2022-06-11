«الوطني» يناقش مشروع قانون الأحداث الجانحين الأربعاء المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

تنظيم دور العبادة

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بُعد برئاسة ناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، عائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

كما قررت اللجنة استكمال مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور ممثلي الجهات المعنية. (دبي - البيان)

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