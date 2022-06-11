أكاديمية سيف بن زايد تفتتح قاعات تدريب افتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية 3 قاعات تدريبية تفاعلية افتراضية وفق أحدث التقنيات المتطورة في مبنى الأكاديمية وإدارة مسرح الجريمة وإدارة التفتيش الأمني K9، بهدف تنفيذ الدورات التفاعلية والذكية والافتراضية.

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: إن افتتاح القاعات الجديدة يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات وتعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية وتسهم في مكافحة الجريمة بأساليب متطورة واستخدام أفضل التقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب ومن بينها تقنية VR في مجالات كالتحقيق في مسرح الجريمة وحوادث الحرائق.

وأشار إلى أن الأكاديمية عززت جهودها في تصميم نظام تحقيق الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي بالتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي VR ويتميز بإمكاناته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب ويعزز من وصول المعلومة عن الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.

وأكدت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين نائبة مدير مركز التدريب الافتراضي أن فريق عمل المركز يواصل مهامه لتحقيق التفوق والتميز في مجال استحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية والتثقيفية.

تطوير

ذكرت النقيب هاجر راشد النعيمي رئيسة قسم التدريب الافتراضي أن الأكاديمية تتطلع لتوظيف أحدث الأنظمة والتقنيات في المجال التدريبي لرفع كفاءات التدريب للكادر البشري في شرطة أبوظبي، وتقليل الحاجة لميادين التدريب عبر تسهيل عملية التدريب عبر تقنيات العالم الافتراضي والاستفادة منها في تطبيق السيناريوهات والبرامج التدريبية التفاعلية والذكية والافتراضية.

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