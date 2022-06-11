استعراض أبرز نتائج مراكز الشرطة الذكية «SPS» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، اجتماع اللجنة الـ31 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأعضاء اللجنة.

أداء

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح عن نتائج تطبيق قرارات الاجتماع السابق، والتصاميم المعتمدة لمراكز الشرطة الذكية «SPS» والتحديثات عليها، إلى جانب الاطلاع على مخرجات الأداء الاستراتيجي في إنشاء مراكز الشرطة الذكية حتى عام 2025، وتقرير عن نسبة الإنجاز لمراكز الشرطة الذكية قيد الإنشاء في عام 2022-2021.

تصاميم

واستمع معاليه إلى شرح عن تصاميم مقترحة لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، إلى جانب الاطلاع على تقرير التفاعل لمواقع مراكز الشرطة الذكية في خرائط جوجل، ونتائج الخدمات المقدمة إلى الجمهور وعدد البلاغات وحجم المعاملات.

وأثنى معالي القائد العام على جهود أعضاء اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في العمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية لإنشاء مراكز الشرطة الذكية 2025، واستكمال جهود افتتاح مراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة، نظراً للنجاح الذي حققته المراكز في تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع من دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة.

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