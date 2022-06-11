«في خدمتكم».. مبادرة من شرطة عجمان لكبار المواطنين

المصدر: عجمان - البيان

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واصل مركز شرطة النعيمية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان تنفيذ مبادرة «في خدمتكم» لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال الملازم أول راشد حمدان حميد النعيمي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي، نائب رئيس فريق تطوير الخدمات إن استمرار المبادرة يأتي في إطار الحرص على دعم وتحسين جودة حياة هذه الفئة من المجتمع، وضمان مشاركتهم الفعّالة والمستمرة بتقديم خدماتنا بطريقة تراعي احتياجاتهم، وتهيئة المركز لتسهيل حصولهم على جميع الخدمات. وأضاف الملازم أول راشد النعيمي: إن شرطة عجمان تسعى من خلال المبادرة إلى إيصال كل الخدمات الشرطية لكبار المواطنين في أماكن إقامتهم بمنطقة الاختصاص، وذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية المجتمعية وتقديم خدمات سلسة وتجربة استثنائية للمتعاملين، مشيراً إلى أن فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى على رأس أولوياتها.

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