تكريم الفائزين بجائزة «لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» في موسمها الـ 23

المصدر: دبي- البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، المشرف العام لمدارس حماية للتربية والتعليم، وأمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي لجائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، حفل تكريم الفائزين بجائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، في موسمها الـ 23 تحت شعار: الطفولة مسؤولية مشتركة، الذي استضافته أكاديمية شرطة دبي بمقرها، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وعدد من مديري المدارس، وممثلين عن الجائزة والجهات الفائزة والرعاة والداعمين والإعلاميين.

وأكد اللواء ابن فهد، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات والقطاعات المختلفة، وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لإسعاد المجتمع، مشيداً بالجائزة، وما حققته من إنجازات في مجالات رعاية الطفولة المبدعة والاهتمام بتنشئتها وتميزها، لإعداد أجيال ترتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها، ألقت أمينة الدبوس، كلمة أكدت فيها أن اللقاء يأتي ضمن جهود العمل الوطني الخلاق من أجل طفولة واعدة، مثمنة النتائج الإيجابية لجائزة الشيخة لطيفة لهذا الموسم، والإنجازات التي حققتها على صعيد التطور والنماء للارتقاء بإبداعات الطفولة الإماراتية والخليجية.

وفي ختام الفعالية كرمت الجهات الفائزة والطلبة والطالبات والرعاة والداعمين، ثم تقدمت كافة المؤسسات والجهات المشاركة بخالص الشكر والتقدير لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد، وأكاديمية الشرطة بدبي على الكرم والتكريم في ثوب مفعم بالتواصل مع الجميع خدمة لطفولتنا الواعدة.

وحازت مدارس حماية بنين على المركز الأول ضمن المؤسسات الفائزة في مجال رعاية الطفولة في هذا الموسم، كما نال مركز غياثي التابع لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم المركز الأول في مجال المؤسسات الراعية لأصحاب الهمم.

وتم تكريم المؤسسات المتميزة في شراكة تنفيذ برامج وفعاليات موسم الجائزة لهذا العام، كذلك تم تكريم الأعضاء المنسقين المتطوعين مع الجائزة في تنفيذ برامجها، والهيكل الإداري لمدارس حماية - شرطة دبي.

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