محمد بن راشد: نعمل بروح الفريق لرفعة وطننا

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هدفنا الارتقاء بالوطن والمواطن وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في التنمية، وأضاف سموه: «إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه».



وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «يظل الاهتمام بالتنمية البشرية العنوان الأبرز في اهتماماتنا وعملنا، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن نهضة الأمم يبنيها أبناؤها وبناتها المتعلمون المدركون لمسؤولياتهم، لأنّ هدفنا هو الارتقاء بالوطن والمواطن، وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في كل مجالات التنمية، التي يأتي إنسان الإمارات في أولها، وتنمية الإنسان عندنا أهم من تنمية العمران».



ورسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكانة عالمية تحتذى في الإرادة والإدارة، وحقق إنجازات أدهشت العالم، وارتكز النهج الفريد لسموه على استراتيجية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً رائداً على المستويين العربي والعالمي، وبات نهج سموه منارة تستقى منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.



حيث يرتكز منهج الإدارة والقيادة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الحيوية والإيجابية والإنتاجية ووضع أهداف طموحة والعمل بدأب على تحقيقها، حيث أرسى سموه مدرسة للتأهيل أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى ليس على المستوى العربي فقط، وإنما أيضاً على المستوى العالمي، وبات نهج سموه في الإدارة والقيادة منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التميز.

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