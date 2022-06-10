«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم المزاد الرابع لشهادات الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، تنظيم المزاد الرابع لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي 14 يونيو الجاري، بعد النجاح الكبير الذي حققته المزادات الثلاثة السابقة.

وتسهم شهادات الطاقة النظيفة في تمكين الشركات العاملة في أبوظبي من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، من خلال ضمان عدم وجود انبعاثات كربونية في عملياتها، وتوفير آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية، إضافة إلى إتاحة المجال أمام هذه الشركات للتنافس عالمياً بامتلاكها شهادات معترفاً بها دولياً تثبت إسهاماتها في الحفاظ على البيئة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «إن هذه التجربة المبتكرة لشهادات الطاقة النظيفة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في جذب اهتمام عدد كبير من الكيانات العاملة في أبوظبي، والتي تتطلع إلى الإسهام في دعم مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050»، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي شهدته المزادات الثلاثة السابقة شجّع العديد من الشركات من مختلف الأحجام على اتخاذ خطوات استباقية نحو استهلاك الطاقة النظيفة، والمضي قدماً في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، داعياً جميع الجهات إلى الإسهام في الحد من البصمة الكربونية، والتسجيل في المزاد الرابع القادم، واتخاذ خطوة عملية لإزالة الكربون من أعمالها.

وتعد شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدةً من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المسجل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، وشهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقات شراكة استراتيجية مع عدد من الكيانات في مختلف القطاعات تشمل: الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات.

ويذكر أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة عند تلقي الطلب من المسجل الوحيد، وتعد حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي أطلقت في أغسطس 2021، وفي سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، السياسة التنظيمية لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، والتي تضمن إتاحة الفرصة لشراء شهادات للطاقة الناتجة من محطات الطاقة النووية، وبموجب ذلك وقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أكتوبر 2021، شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تهدف إلى تشغيل كافة أصول شبكة كهرباء أدنوك من مصادر الطاقة النظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وفي يناير 2022 تم توقيع اتفاقية مع شركة الدار العقارية لتشغيل كافة الأصول المملوكة لشركة الدار من مصادر الطاقة النظيفة لمدة خمس سنوات.

وتم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد الرابع، وعلى الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة المتجددة والنظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

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