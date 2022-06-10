إشادات بافتتاح 4 حدائق تستهدف أصحاب الهمم في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أشاد مواطنون في منطقة العين الخضراء بمشروع افتتاح دائرة البلديات والنقل، بلدية العين 4 حدائق جديدة مهيأة وتستهدف أبناءهم من فئة أصحاب الهمم وذلك ضمن خطة دائرة البلديات والنقل لتطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، والتي تم تطويرها من قبل دائرة تنمية المجتمع بمشاركة جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص. ولتفعيل محور الوصول الشامل وخلق مجتمع نشط ومسؤول عبر جعل الأفراد يشاركون بفعالية في خدمة المجتمع وجعلهم نشيطين يتمتعون بثقافة الصحة البدنية، ويقيناً أيضاً بأن لهم دوراً كبيراً في تحقيق عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديقة الأولى هي الأمل التي تم افتتاحها في منطقة الظاهر وتمتد على مساحة 8100 متر مربع، كما تتميز بوجود ألعاب مائية وغيرها من المرافق المهيأة لأصحاب الهمم وذويهم،

والتي تتمثل في ألعاب اللياقة البدنية، وملعب كرة قدم، وجلسات مظللة وممشى رذاذ وغير ذلك من الألعاب الجاذبة والجميلة.

في حين تمت عملية إضافة باقي الحدائق في مناطق مزيد والصاروج وأم غافة وذلك على مساحة 3000 متر مربع، وتم تزويدها أيضاً بمرافق خدمية ومناطق الألعاب وجميعها تم تصميمها حسب المواصفات المتبعة لدى البلديات والمعايير العالمية من حيث الأمن، والأمان، كما تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم بكل سلاسة.

دعم ودمج

وفي هذا الإطار قالت وضحة الشامسي، والدة طفلة من أصحاب الهمم: «تتمتع الحدائق التي تم افتتاحها في منطقة العين والتي تستهدف أطفالنا من فئة أصحاب الهمم بجميع قواعد الأمن والسلامة والأمان للأطفال والكبار من الزوار ومستخدمي الألعاب وقادرة على امتصاص جميع الصدمات. وليس هذا فحسب، إذ تتميز الحدائق الجديدة أيضاً بعدد من المرافق المتنوعة، إلى جانب تناسق جميل وملفت من النباتات والأشجار المحلية التي يربطها عدد من المماشي والملاعب والمرافق الخدمية».

فيما أوضح عمر الكعبي، والد لطفل من أصحاب الهمم أن افتتاح الحدائق الجديدة جاء تنفيذاً للسياسات الحكومية الموجهة والداعمة لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمتعهم بمستوى حياة متساوٍ مع باقي أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الجانب الترفيهي لهم والذي يكفل لهم التمتع بالحياة والترفيه.

وأشار حمدان البلوشي، من فئة أصحاب الهمم إلى أن أجمل ما يميز حديقة الأمل في منطقة الظاهر تزويدها حديقة مائية تناسب الجميع وأجهزة تجفيف لمستخدمي الحديقة المائية. كما تتضمن باقي الحدائق الأخرى مماشي ألعاب مهيئة لأصحاب الهمم وباقي أفراد المجتمع. مؤكداً أنه من حق أصحاب الهمم مشاركتهم الطبيعية في الحياة العامة من خلال إطلاق شتى المبادرات وافتتاح المرافق بهدف إسعادهم وتلبية رغباتهم.

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