«الإحسان الخيرية» تطلق حملة الأضاحي 2022

المصدر: عجمان- البيان

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أطلقت جمعية الإحسان الخيرية حملة الأضاحي لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، لتقديم الدعم والمساعدة لشرائح المجتمع المحتاجة، وبخاصة الأسر المتعففة التي ترعاها، وقد تم تحديد قيمة الأضحية بـ 500 درهم.

وجسدت الجمعية وعلى مدار السنوات الماضية مفهوم التكافل الاجتماعي، وعززت قيم التراحم والعطاء بين أفراد المجتمع، بتبني المشروعات الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى مساعدة وتمكين الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود.

وتستهدف الحملة هذا العام توزيع لحوم الأضاحي على قرابة 6000 أسرة معوزة داخل الدولة، وبما يعكس الالتزام بإقامة شعيرة من شعائر الله، وإدخال البهجة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين ومساعدتهم بالتخفيف عنهم أعباء الحياة.

ودعت جمعية الإحسان الخيرية، أصحاب البر وأهل الخير بالتبرع لهذا المشروع وبخاصة الذين يرغبون في تقديم أضحيتهم وتبرعاتهم لتصل إلى مستحقيها من المحتاجين في إمارة عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، كما أنّ في هذا الهدي خيراً عظيماً للجميع، والجدير بالذكر أن الجمعية قدمت العديد من طرق التبرع بهدف التسهيل على أصحاب الأيادي البيضاء من خلال الرسائل النصية والخط الساخن (80016) وطرق التبرع الإلكتروني المختلفة ( www.alihsan.ae).

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