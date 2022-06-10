غرف دبي تعلن التزامها بمبادرة «دبي تبادر»

المصدر: دبي - البيان

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التزاماً بمبادرة «دبي تبادر للاستدامة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت غرف دبي عن إطلاق حملة خاصة لموظفيها للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مقر الغرفة.

ونظمت الغرف لقاء لموظفيها مؤخراً جمعتهم مع يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة، نائب رئيس مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، الذي تحدث للموظفين عن مبادرة «دبي تبادر» مستعرضاً أهدافها، ومجيباً على استفسارات الموظفين حول الاستدامة والحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية، في حين تحدثت روكسانا كاوسر، الشريك المؤسس لـ«ليكويد اوف لايف» عن البلاستيك وإجراءات تنقية المياه، مقدمة نصائح عامة عن إعادة تدوير البلاستيك.

وأعلنت الغرف خلال اللقاء عن مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في مقرها أبرزها التخلي تماماً عن استعمال عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتركيب أجهزة تنقية المياه في المقر الرئيسي للغرفة، وتزويد الموظفين بعبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، حيث تندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الغرفة الدائمة لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الوعي حول التغييرات البسيطة في العادات اليومية التي تكون تأثيراتها كبيرة على البيئة والمجتمع والصحة.

وكشفت الغرف أن الإجراءات التي اتخذتها التزاماً بمبادرة «دبي تبادر للاستدامة» ستوفر سنوياً 295.330 عبوة مياه بلاستيكية، مما سيكون له أثر كبير في خفض البصمة الكربونية، وتعزيز سمعة الغرفة ومكانتها كنموذج يحتذى للمؤسسات المسؤولة والمستدامة في مجتمع الأعمال.

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