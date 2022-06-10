تنظيم مبادرة «قمم وقيم» لـ15 من أصحاب الهمم

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مبادرة لأصحاب الهمم تحت شعار «قمم وقيم» وذلك ضمن فعاليات استمرت على مدار أسبوع، وشارك في المبادرة 15 من أصحاب الهمم، وذلك في ضوء نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز تمكين أصحاب الهمم، بتوفير البرامج التي تتناسب مع نوع الإعاقة وما يتطلبه الفرد لتلبية احتياجاته الضرورية.

وأكدت منى صقر المطروشي، المديرة العامة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حرص الجمعية على غرس القيم النبيلة في نفوس أفراد المجتمع، من خلال المبادرات الإنسانية التي تمس الفئات الأكثر احتياجاً.

ومنها أصحاب الهمم مع اختلاف نوع الإعاقة، وبينت أن القيادة الرشيدة تحرص من خلال أجندة الدولة الوطنية على دمج هذه الفئة في المجتمع واحتسابهم عنصراً فعالاً وقادراً على العمل والعطاء والمشاركة في التنمية المستدامة، وذلك لما يمتلكونه من كفاءات، مشيرة إلى أن المبادرة في نسختها الثانية على التوالي استهدفت أصحاب الهمم من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة، وتنوعت الفعاليات بتنوع الإعاقة.

تفاعل

وأضافت: إن الجمعية ارتأت في هذه النسخة أن تنوع في البرامج وتنتقل إلى مقر الجهات المشاركة للاستمتاع بأجواء المكان والتفاعل المباشر مع المناخ المحيط بالفعالية.

ومن بين فقرات البرنامج زيارة نادي عجمان للفروسية، وركوب الخيل وإدخال السعادة قلوب أصحاب الهمم، كما تم تنظيم محاضرة ألقتها المستشارة منى حماد خاصة بأولياء أمور أصحاب الهمم وجرى تنظيم ورش عمل تهدف إلى تعليم تنسيق الزهور وتعليم تزيين «الكب كيك»، بالإضافة إلى مشاركة هيئة الشارقة للمتاحف في تنظيم ورش خاصة بأصحاب الهمم. وشهد الحفل الختامي توزيع هدايا وشهادات تقدير على المشاركين.

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